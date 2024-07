POL-KI: 240723.3 Kiel / Schwentinental: Bombenentschärfung am Donnerstag

Polizeidirektion Kiel

Donnerstagnachmittag wird eine im Kleingartengelände Rehsenweg aufgefundene Weltkriegsbombe durch den Kampfmittelräumdienst entschärft. Betroffen sind der Stadtteil Wellingdorf sowie ein kleiner Teil im Schwentinentaler Ortsteil Klausdorf. Rund 1.000 Personen müssen ihre Wohnungen verlassen.

In einer gemeinsamen Besprechung legten Kampfmittelräumdienst, Polizei, Stadt Kiel, Feuerwehr, Rettungsdienst und weitere Beteiligte den 25.07.2024 als Entschärfungszeitpunkt fest.

Um 17 Uhr werden die Straßensperrungen eingerichtet. Auch der Wehdenweg wird ab 17 Uhr zwischen B 502/Ostring und der Dorfstraße in Klausdorf gesperrt. Die Bundesstraße 502 ist nicht betroffen und bleibt durchgehend befahrbar.

Bis 17 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser verlassen. Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Bereich aufhält, beginnen die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der bei Sondierungsarbeiten entdeckten amerikanischen 250 kg schweren Fliegerbombe, die über einen Heckzünder verfügt. Die Experten rechnen derzeit nicht mit Problemen bei der Entschärfung.

Über die Dauer der Entschärfung können keine Angaben gemacht werden. Bei einem planmäßigen Verlauf dürften die Arbeiten gegen Abend beendet sein. Bewohner sollten sich jedoch auf eine mehrstündige Abwesenheit einstellen.

Als Ersatzunterkunft steht für die Zeit der Evakuierung ab 16 Uhr die Sporthalle der Ellerbeker Schule (Klausdorfer Weg 62, 24148 Kiel) zur Verfügung. Kranke Menschen sollten an ihre benötigten Medikamente denken, Eltern von Kleinkindern an entsprechende Nahrung.

Personen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Häuser benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter 0431/ 5905 555 mit der Kieler Berufsfeuerwehr in Verbindung zu setzen. Das Bürgertelefon ist Mittwoch und Donnerstag von 08 bis 16 Uhr besetzt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Kiel verteilen am Mittwoch mehrsprachige Handzettel an alle betroffenen Haushalte, aus denen sämtliche Informationen rund um den Entschärfungseinsatz hervorgehen. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen über Medien und Handzettel erreicht werden, bitten wir darum, sich untereinander in der Nachbarschaft auszutauschen.

Eine Übersicht über das Evakuierungsgebiet und die betroffenen Straßen kann den Anlagen dieser Pressemeldung entnommen werden. Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Stadt Kiel www.kiel.de/entschaerfung zu finden.

Etwaige Fahrplanänderungen des ÖPNV können in den Online-Auftritten der Kieler Verkehrsgesellschaft ( www.kvg-kiel.de), der Verkehrsbetriebe Kreis Plön ( www.vkp.de) sowie, für den Bahnverkehr, bei der AKN ( www.akn.de) eingesehen werden.

Die Polizei wird am Evakuierungstag in den Sozialen Medien fortlaufend über den Einsatz informieren. Die Facebook-Seite der Polizei Kiel und Plön ist unter http://t1p.de/pdkielfacebook abrufbar, der X-Account lautet @SH_Polizei.

Ein Presseteam der Polizeidirektion Kiel ist Donnerstag unter der umgeleiteten Rufnummer 0431 / 160 2010 vor Ort erreichbar und steht ab 16:30 Uhr an der Ersatzunterkunft für Auskünfte und Medienbetreuung zur Verfügung. Pressevertreterinnen und Pressevertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, am Entschärfungsort O-Töne der Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten.

