Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zwölfjähriger Schüler bei Prügelattacke verletzt; Imbisswagen aufgehebelt: Zeugen gesucht; Mercedes geklaut und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zwölfjähriger Schüler bei Prügelattacke verletzt: Polizei sucht bestimmte Zeugin - Offenbach / Bieber

(lei) Nachdem es bereits am vergangenen Donnerstag (7. März) unweit der Geschwister-Scholl-Schule in der Erich-Ollenhauer-Straße zu einem körperlichen Übergriff auf einen Zwölfjährigen kam, sucht die Polizei in Offenbach nun nach einer bestimmten Zeugin, die auf den Vorfall aufmerksam wurde und verbal einschritt. Der Schüler, so die bisherigen Erkenntnisse, war gegen 8.10 Uhr von einer Gruppe Jugendlicher - vermutlich ebenfalls Schüler; es sollen sechs bis sieben Jungen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren gewesen sein - vor der Schule zunächst verbal provoziert worden. Nachdem sie ihm den Schulranzen abgenommen hatten, soll der Zwist kurz darauf auf einem nahegelegenen Spielplatz ("Am Hirtenschild") dann handfest geworden sein, indem die Gruppe auf den Zwölfjährigen eingeschlagen und eingetreten haben soll. Hierbei erlitt der Offenbacher unter anderem Prellungen und Hämatome, die später ärztlich behandelt werden mussten. Eine Anwohnerin eines angrenzenden Hauses, die auf die Prügelattacke aufmerksam geworden war, rief aus dem Fenster in Richtung der Angreifer, dass sie aufhören sollen, woraufhin sie von ihrem Opfer abließen. Die Regionale Ermittlungsgruppe Offenbach, die nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt und bereits ersten namentlichen Hinweisen auf Einzelne aus der Tätergruppe nachgeht, bittet insbesondere die einschreitende Anwohnerin, aber auch weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

2. Ermittlungen gegen 45-Jährige nach Unfallflucht - Heusenstamm

(lei) Dank der Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei in Heusenstamm am Montagabend bereits nach kurzer Zeit eine Unfallflucht klären, die sich zuvor in der Frankfurter Straße ereignet hatte. Gegen die mutmaßliche Verursacherin, eine 45 Jahre alte Frau, wird nun wegen gleich mehrerer Delikte ermittelt. Zeugen hatten den Beamten gegen 19.15 Uhr mitgeteilt, dass eine bis dato unbekannte Renault-Fahrerin in Höhe der Patershäuser Straße gegen ein geparktes Auto gestoßen und anschließend unerlaubt davongefahren war. Da sich die Mitteiler das Kennzeichen gemerkt hatten und auch eine gute Beschreibung der Fahrerin abgeben konnten, trafen die Beamten kurze Zeit an der Halteranschrift auf die 45-Jährige, die den Renault gefahren haben soll. Im Gespräch mit der Frau stellten die Ordnungshüter dann auch den vermeintlichen Grund für ihre Flucht von der Unfallstelle fest: Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss und äußerte zudem, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei. Für eine Blutprobe, deren genauer Wert nun noch ermittelt wird, musste sie schließlich kurzzeitig mit auf die Polizeiwache. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, der Unfallflucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

3. Kollision auf Radweg: Zwei Kinder und ein Radfahrer verletzt - Rodgau / Dudenhofen

(lei) Auf einem Radweg in der Dekan-Schuster-Straße sind am Montagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 15.45 Uhr an einer offenbar unübersichtlichen Stelle auf den gemeinsamen Rad- und Fußweg gelaufen, wo sie mit einem 18 Jahre alten Radfahrer zusammenstießen, der dort entlang fuhr. Alle drei stürzten daraufhin zu Boden und zogen sich unter anderem Abschürfungen, sowie Prellungen und Platzwunden zu. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

4. Imbisswagen aufgehebelt: Zeugen gesucht! - Rodgau / Dudenhoden

(cb) Nachdem in der Nacht zum Montag in der Hegelstraße (einstellige Hausnummern) zwei Imbisswagen aufgehebelt wurden, bittet die Kripo um weitere Hinweise. Gegen 4.45 Uhr, so die bisherigen Erkenntnisse, hatten eine männliche Person, bekleidet mit heller Jogginghose und weißen Nike-Schuhen, mit einer Brechstange die Tür einer der beiden Imbisswagen aufgehebelt und diesen anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Nach der Tat, bei der offensichtlich nichts entwendet wurde, flüchtete der Unbekannte in südliche Richtung. Möglicherweise kommt der Dieb auch für einen Aufbruch eines anderen Imbisswagens in Betracht, der wenige Meter weiter stand und aus dem Bargeld sowie Getränke und Süßigkeiten entwendet wurden. Diese Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 21 Uhr und Montag, 9.15 Uhr. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf wenige hundert Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 entgegen.

5. Wer hatte Rot? Zeugensuche nach Unfall - Bundesstraße 459 / Landesstraße 3117

(cb) Wer von beiden Verkehrsteilnehmern ist bei Rot gefahren? Dieser Frage geht die Polizei derzeit nach. Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Kreuzung der Bundesstraße 459 / Landstraße 3117 ("Kempinski Kreuzung") stießen ein blauer Daimler und ein grauer Mercedes zusammen. Bislang ist unklar, wer das Rotlicht missachtete und Schuld an dem Unfall trägt. An beiden Fahrzeugen entstanden nicht unerhebliche Beschädigungen und die Autos mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Verkehrsteilnehmer gegen 10.20 Uhr in den Kreuzungsbereich ein, wo es dann zur Kollision kam. Die Polizei in Neu-Isenburg bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

6. Wer sah die Autodiebe? - Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Autodiebe waren in der Nacht zum Montag in Klein-Krotzenburg zugange und stahlen einen geparkten Mercedes ML 350 in der Sudetenstraße. In der Zeit zwischen 21 und 6 Uhr entwendeten die Täter, vermutlich mittels eines sogenannten Funkwellenverlängerers, den im Bereich der einstelligen Hausnummern abgestellten Mercedes. An dem schwarzen Wagen waren OF-Kennzeichen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Zur Vorbeugung von Kfz-Diebstählen rät die Kriminalpolizei:

- Parken Sie ihr Fahrzeug, wenn möglich, nicht am Straßenrand oder in ungesicherten Carports. Nutzen Sie eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab.

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab.

- Verwenden Sie funkdichte Schutzhüllen für Keyless-Go-Schlüssel. So können die Diebe den Funkschlüssel nicht über längere Strecken übertragen.

- Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Taschen (bspw. Aktenkoffer, Rucksäcke) in Ihrer unmittelbaren Nähe. Professionelle Autodiebe führen darin Funkwellenverstärker mit, um die Funkwelle ihres Keyless-Go-Schlüssel bis zu Ihrem Fahrzeug zu senden.

- Testen Sie nach jedem Verschließen zwingend, ob die Türen wirklich geschlossen sind.

Offenbach, 12.03.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell