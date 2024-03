POL-OF: Wer hat die Jugendlichen am Hauptbahnhof überfallen?; Auto überschlug sich: Fahrerin kam ins Krankenhaus; Motorrad auf Probefahrt unterschlagen: Vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Wer hat die Jugendlichen am Hauptbahnhof überfallen? - Hanau

(cb) Drei Jugendliche warteten am Freitagmorgen an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Hanau auf einen Zug, als sie von zwei jungen Männern angesprochen, bedroht und schließlich beraubt wurden. Demnach stand ein 15-jähriger Schüler gemeinsam mit zwei weiteren Schülern am Bahnsteig 104/106, als sie, zwischen 7 und 7.15 Uhr, von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und um Bargeld gebeten wurden. Als die Schüler antworteten, dass sie kein Geld dabeihätten, wurden die beiden Unbekannten aufdringlicher und bedrohten die Jugendlichen verbal. Schließlich sollen die beiden, unter Vorhalt eines Taschenmessers, einen 5-Euro Schein aus der Geldbörse des 15-jährigen Teenagers geraubt haben. Beide Männer werden auf 18 bis 20 Jahre geschätzt und trugen dunkle Kleidung. Einer der beiden Räuber soll etwa 1,85 Meter groß gewesen sein. Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hanau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Auto überschlug sich: Fahrerin kam ins Krankenhaus - Hanau/Kesselstadt

(fg) Mit leichten Verletzungen kam eine Autofahrerin am Samstagmorgen nach einem Alleinunfall in der Philippsruher Allee in ein Krankenhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte unter anderem die verbotswidrige Nutzung des Mobiltelefons unfallursächlich sein. Im weiteren Verlauf wurde zudem festgestellt, dass die Frau offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfall ereignete sich kurz nach 5 Uhr auf der Philippsruher Allee stadtauswärts im Bereich der 20er-Hausnummern. Der Wagen der Frau kam von der Fahrbahn ab, kollidierte anschließend mit einem Stein und überschlug sich. Da sich die Tür nicht mehr öffnen ließ unterstütze die Feuerwehr und befreite die Autofahrerin. Diese kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war für rund 30 Minuten gesperrt. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache der Polizeistation am Freiheitsplatz.

3. Duo raubte Geld: Zeugensuche nach Überfall auf Sportsbar - Hanau / Großauheim

(fg) Nach einem Überfall auf eine Sportsbar in der Hauptstraße am Sonntagabend ermittelt das Kommissariat 11 der Hanauer Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen. Gegen 21.30 Uhr passten zwei Unbekannte eine Angestellte der Bar im Hofbereich ab, als diese gerade den Müll rausbrachte. Ein Täter hielt ein Messer in der Hand und forderte die Angestellte auf, Geld herauszugeben. Daraufhin ging die Mitarbeiterin mit diesem Unbekannten über den Hintereingang in die Bar und händigte das geforderte Geld aus; der Komplize wartete derweil im Hofbereich. Anschließend flohen die beiden schlanken Räuber, die etwa 20 Jahre alt waren. Sie trugen schwarze Mund-Nasen-Bedeckungen, Kapuzenpullover sowie Handschuhe. Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 06181 100-123.

4. Außenspiegel am VW Golf beschädigt - Hanau/Großauheim

(cb) Die Polizei in Großauheim sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag, zwischen 7.45 und 15.45 Uhr in der Rue de Conflans (einstellige Hausnummern) ereignet haben soll. Ersten Erkenntnissen nach wurde der weiße VW Golf, welcher am Fahrbahnrand abgestellt war, vermutlich beim Vorbeifahren gestreift und dadurch der Seitenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Am Golf entstand ein Sachschaden von zirka 170 Euro. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 an die Polizei in Großauheim.

5. Motorrad auf Probefahrt unterschlagen: Vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen in Frankfurt - Erlensee/Frankfurt

(cb) Zwei Männer hatten sich am Sonntagmittag in der Hopfenstraße verabredet, um über den Verkauf eines Motorrades der Marke Honda zu sprechen. Der Eigentümer der Honda hatte dem 25-jährigen Kaufinteressenten die Maschine nach kurzem Gespräch für eine Probefahrt überlassen. Offenbar als eine Art "Pfand" hatte der 25-Jährige ein Motorrad der Marke KTM bei dem 51-Jährigen zurückgelassen. Als der 25 Jahre alte Mann nicht mit der Honda zurückkehrt, wandte sich der Eigentümer der Maschine an die Polizei. Diese stellen bei der Überprüfung der dagelassenen KTM mit F-Kennzeichen fest, dass diese bereits am Samstag unterschlagen wurde. Eine sofort eingeleitete Funkfahndung nach dem flüchtigen 25-Jährigen und der Honda führte in Frankfurt wenig später zum Erfolg. Der Tatverdächtige konnte durch Polizeibeamte fahrend auf der Honda im Frankfurter Stadtgebiet angetroffen und kontrolliert werden. Der Frankfurter wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen. Auf ihn kommen nun zwei Strafverfahren wegen des Verdachtes der Unterschlagung von Kraftfahrzeugen zu.

6. Mehrere Außenspiegel beschädigt - Hammersbach/Marköbel

(jm) Mehrere Autobesitzer fanden am Sonntagabend in Marköbel ihre geparkten Fahrzeuge mit Beschädigungen vor. Zwischen 0.30 und 20.30 Uhr waren der oder die Täter im Bereich Hauptstraße (50er-Hausnummern) zugange und traten von mindestens vier geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel ab. Hierbei zerkratzen die Unbekannten auch teilweise die Autos. Der Gesamtschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

7. Nach Diebstahl aus Lagerhalle: Mutmaßlicher Einbrecher durch DNA-Treffer überführt - Schöneck

(lei) Nachdem vier Unbekannte Mitte November 2022 Kupferschrott im Tonnenbereich, Bauwerkzeuge sowie Bargeld aus einer Lagerhalle in der Falltorstraße in Oberdorfelden gestohlen hatten (wir berichteten) und die Ermittlungen bis dato ergebnislos verliefen, hat eine DNA-Spur nun einen mutmaßlichen Täter aus dem Quartett überführt. Ermittler hatten damals am Tatort eine Wasserflasche sichergestellt, an welcher die DNA einer männlichen Person detektiert werden konnte. Im Zuge des internationalen polizeilichen Austausches erkennungsdienstlicher Daten nach der sogenannten Prüm-Kooperation erbrachte der Abgleich der Spur nun einen Treffer in der DNA-Datenbank Großbritanniens, wonach das DNA-Muster einem 26 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen zugeordnet werden konnte. Der Mann, der seinen letzten Wohnsitz im östlichen Main-Kinzig-Kreis hatte, muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Die Ermittlungen zur Identifizierung der übrigen Täter dauern indes weiter an. Solche DNA-Abgleiche sind ein wichtiges Instrument in der modernen Kriminalitätsbekämpfung, um Straftaten mit internationalen Bezügen zu erkennen und grenzübergreifend agierende Straftäter zu identifizieren. Allein Im Jahr 2022 führten die Abgleiche der von Deutschland versandten DNA-Muster zu über 16.000 grenzüberschreitenden Treffern.

8. Rollatorfahrer bei Kollision mit Auto leicht verletzt - Bad Soden-Salmünster

(lei) Mit leichten Verletzungen an Hand- und Fußgelenk kam ein 67-Jähriger am Sonntagvormittag in ein Krankenhaus, nachdem er in der Gerhard-Radke-Straße mit einem Auto zusammengestoßen war. Der Mann aus Klingenberg am Main überquerte gegen 10.45 Uhr die Straße in Höhe des Turnerwegs an einer dafür nicht vorgesehenen Stelle, als er von einer 73-jährigen Opel-Fahrerin touchiert wurde, die in dem Moment wohl selbst etwas unaufmerksam war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Rollatorfahrer auf die Straße und verletzte sich leicht. Wer nun welchen Schuldanteil an dem Unfall hat, wird noch zu klären sein. Die Polizei in Bad Orb sucht nun Unfallzeugen, die sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 melden können.

9. 80.000 Euro Schaden bei Heizungsbrand - Bad Soden-Salmünster

(lei) Ein Heizungsbrand in einem Einfamilienhaus im Wölfchesweg hat am Sonntagmittag einen Schaden von rund 80.000 Euro hervorgerufen, so die erste Bilanz der Einsatzkräfte, die gegen 12.30 Uhr zu dem Anwesen im Stadtteil Kerbersdorf alarmiert wurden und bei Eintreffen bereits dichten Qualm aus dem Objekt aufsteigen sahen. Im Zuge der Löschmaßnahmen konnte der Brand, der offenbar im Heizraum ausgebrochen war, zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die beiden Bewohner des Hauses hatten sich bereits rechtzeitig in Sicherheit gebracht und blieben offenbar unverletzt. Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt, dürfte jedoch in einem technischen Defekt zu suchen sein. Die Feuer - und Rauchentwicklung sorgte dafür, dass nicht nur die Heizungs- und auch eine vorhandene Photovoltaikanlage beschädigt wurden, sondern auch, dass das Haus vorerst unbewohnbar ist.

