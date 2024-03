Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rettungshubschrauber im Einsatz - B 521 Gemarkung Nidderau

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Am Samstag, den 09.03.2024 gegen 14.40 Uhr verlor ein 76-jähriger Mann aus Bruchköbel die Kontrolle über seinen Motorroller. Er kam im Kurvenbereich der Bundesstraße 521 aus Richtung Altenstadt in Richtung Nidderau-Eichen von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Er musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Frankfurter Krankenhaus geflogen werden. An dem Roller entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Die Fahrbahn wurde für ca. 3 Stunden gesperrt.

N. Steffens - Polizeiführerin vom Dienst

