Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Betrunkener Autofahrer verursacht Auffahrunfall (01.11.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen auf der Industriestraße einen Unfall verursacht. Gegen 3 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit einem Audi sehr langsam auf der Industriestraße in südliche Richtung. Als eine dahinterfahrende 20 Jahre junge Fahrerin eines VW Polo die Lichthupe betätigte, um den Audi-Fahrer auf seine Fahrweise aufmerksam zu machen, bremste dieser seinen Wagen ohne ersichtlichen Grund bis zum Stillstand ab. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit ihrem VW in das Heck des Audis. Hierbei verletzte sich die Autofahrerin leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme fiel den Beamten der Atemalkoholgeruch des 38-jährigen Fahrers auf. Ein Alkoholtest ergab ein Wert von über 1,1 Promille, weshalb er eine Blutprobe im Krankenhaus und seinen Führerschein abgeben musste.

