Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unfall fordert fünf leicht verletzte Personen und zwei demolierte Autos (31.10.2023)

Radolfzell (ots)

Zu einem Unfall mit fünf leicht verletzen Personen und über 40.000 Euro Schaden ist es am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Friedhofstraße und Haselbrunnstraße gekommen. Gegen 17 Uhr fuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Toyota Yaris auf der Friedhofstraße aus Richtung Böhringer Straße herkommend. An der Kreuzung bog der junge Mann bei "Grün" einer eingerichteten Ampel nach links auf die Haselbrunnstraße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Mitsubishi, dessen 43-jähriger Fahrer auf der Friedhofstraße aus Richtung Hegaustraße unterwegs war und an der Kreuzung die Haselbrunnstraße ebenfalls bei "Grünlicht" überquerte. Bei dem Unfall zogen sich die beiden Autofahrer, sowie die drei Mitfahrenden, darunter auch zwei Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren, im Mitsubishi leichte Verletzungen zu. Der mit knapp 40.000 Euro beschädigte und nicht mehr fahrbereite Mitsubishi musste abgeschleppt werden. Auch um den stark demolierten Toyota, bei dem die Schadenshöhe noch unbekannt ist, kümmerte sich ein Abschlepper.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell