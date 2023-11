POL-KN: (Konstanz-Fürstenberg) Scheibe an einem Schulgebäude eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise (01.11.2023)

Bad Dürrheim (ots) - Mehrere Autos haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Dürrheim beschädigt. In Öfingen schlugen sie an einem in der Bühlstraße geparkten grauen Mercedes GLK die Scheiben der Beifahrerseite ein und zerstachen den linken Hinterreifen. In Hochemmingen waren zwei auf der Straße "Bergweg" geparkte Autos Ziel der Vandalen. ...

