POL-KN: (Bad Dürrheim) Mehrere Sachbeschädigungen in der Halloween-Nacht (01.11.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Mehrere Autos haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Bad Dürrheim beschädigt. In Öfingen schlugen sie an einem in der Bühlstraße geparkten grauen Mercedes GLK die Scheiben der Beifahrerseite ein und zerstachen den linken Hinterreifen. In Hochemmingen waren zwei auf der Straße "Bergweg" geparkte Autos Ziel der Vandalen. Dort stachen sie jeweils in zwei Reifen der Autos, die danach platt waren. In der Kernstadt Bad Dürrheim schlugen sie die Heckscheibe eines weißen BMW X1 ein. Das Auto parkte in der Scheffelstraße vor einer Gaststätte. Insgesamt verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise, die zur Aufklärung der Sachbeschädigungen führen können, nimmt die Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 93948-0, entgegen.

