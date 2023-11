Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brennende Mülltonne (02.11.2022)

Schönwald (ots)

Eine brennende Abfalltonne hat am Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Amselstraße auf den Plan gerufen. Dort war eine "Gelbe Tonne" in Brand geraten, welche die Feuerwehr schnell ablöschte. Die Flammen hatten auch die Fassade des Hauses, vor dem sie stand, in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt entstand daher ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro. Die Brandursache ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell