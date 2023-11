Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Lastwagen streift Auto

Polizei sucht Zeugen (27.10.2023)

St. Georgen (ots)

Bereits am Freitag ist es gegen 9 Uhr auf der Bahnhofstraße, an der Kreuzung zur Bundesstraße 33, zu einem Streifvorgang zwischen einem unbekannten Lastwagen und einem Auto gekommen. Ein Fahrer eines VW Touran hielt neben einem unbekannten Lastwagen an der Ampelanlage der Kreuzung. Beim Umschalten auf "Grün" kam es zwischen dem in Richtung Triberg losfahrenden Lastwagen und dem VW Touran zu einem Streifvorgang, wobei seitlich am Heck des VW ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Ob der Lastwagenfahrer die Beschädigung mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Er setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 07724 / 94950-0.

