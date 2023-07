Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Lagerhalle - Täter stiegen durch Rückwand ein - Spirituosen entwendet

Meckenheim (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.07.2023) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der Buschstraße in Meckenheim ein und entwendeten eine Vielzahl von Spirituosen.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren die Einbrecher im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr am Freitag und dem Entdeckungszeitpunkt um 06:45 Uhr am Samstagmorgen in das Objekt eingedrungen, indem sie die massive Rückwand der Halle zunächst aufbohrten und sich dann eine Lücke im Mauerwerk schafften. Nach den bisherigen Feststellungen entwendeten sie in der Folge Spirituosen in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang aus dem Innenraum und verließen den Tatort schließlich unerkannt mit ihrer Beute.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell