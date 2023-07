Polizei Bonn

POL-BN: Unbekannte entwendeten Champagner-Flasche aus Kellerverschlag - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 21.07.2023, gegen 23:00 Uhr, und dem 22.07.2023, gegen 09:00 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus auf dem Venusbergweg in der Bonner Südstadt eine Falsche Champagner.

Nach der Spurenlage hatten die Unbekannten zunächst die Haustüre des Objektes gewaltsam aufgehebelt und sich dann im Keller an dem Verschlag zu schaffen gemacht. Die Diebe flüchteten mit ihrer Beute unerkannt vom Tatort.

Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Geschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit dem zuständigen KK 13 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell