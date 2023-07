Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Verkehrsunfall mit rund 40.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 40.000 Euro Sachschaden und drei leichtverletzten Unfallbeteiligten ist es am Montag (10.07.2023) gegen 18:20 Uhr auf der Mahdentalstraße (Landesstraße 1187) in Gerlingen gekommen. Eine 22-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr die Mahdentalstraße von Leonberg kommend in Richtung Stuttgart. An der Einmündung zur Straße "Krummbachtal" wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den auf der Gegenfahrbahn heranfahrenden BMW eines 54-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, hierbei wurden der 54-Jährige sowie die 22-jährige und deren Mitfahrerin leicht verletzt. Mit dem Rettungsdienst wurden die beiden Insassen des Mercedes in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An die Unfallstelle rückten auch acht Einsatzkräften mit zwei Fahrzeugen der Feuerwehr aus. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden, der Verkehr konnte jedoch an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Gegen 21:10 Uhr war die Fahrbahn wieder frei.

