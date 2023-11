Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil, Lkrs. RW) Radfahrerin angefahren - Zeugen gesucht 31.10.2023

Rottweil (ots)

Eine 56-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstagmorgen, gg. 08.30 Uhr, in Rottweil den Kreisverkehr an der Kreuzung Stadionstraße/Heerstraße. Ein Pkw-Fahrer, der von der Stadionstraße in den Kreisverkehr einfuhr, missachtete hierbei die Vorfahrt der Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw-Fahrer sprach kurz mit der Radfahrerin und entfernte sich anschließend unter dem Vorwand, sein Fahrzeug auf die Seite zu fahren. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, an ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 400 Euro. Der Fahrer des Pkw wird als ca. 65-70 Jahre alter Mann beschrieben. Er hatte kurzes graues Haar, einen 3-Tage-Bart und er trug eine Brille. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen Opel Meriva, vermutlich mit RW-Kennzeichen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

