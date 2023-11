Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten - Lkr. Konstanz) Kind wird von Pkw erfasst und erleidet schwere Verletzungen - Zeugensuche (31.10.2023)

Konstanz-Litzelstetten (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 19.23 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Konstanz-Litzelstetten. In der Martin-Schleyer-Straße im Bereich zur Einmündung der Alten Torkelbergstraße erfasste nach ersten Ermittlungen ein Pkw einen 8-jährigen Jungen, der durch den Zusammenstoß unter das Fahrzeug geriet und dort eingeklemmt wurde. Erst durch Anheben des Fahrzeuges konnte der Junge vom Auto befreit werden. Er wurde durch die Kollision schwer verletzt und in das Klinikum eingeliefert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat der Verkehrsdienst aus Mühlhausen-Ehingen übernommen, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, welcher noch am Abend die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen hat. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen unter Telefon 07733/99600 zu melden.

