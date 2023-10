Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gegen ein geparktes Auto gefahren - 10.000 Euro Schaden (30.10.2023)

Stockach/ Lkr. Konstanz (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos sind die Folge eines Unfalls, der sich am Montagabend in der Talstraße ereignet hat. Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger mit einem VW Golf von der Weißmühlenstraße nach links in die Talstraße ein. Dabei übersah er ein geparkten VW und prallte gegen dessen Heck. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen davor geparkten Audi geschoben.

