Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Betrunkener Autofahrer aus dem Verkehr gezogen (31.10.2023)

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr in Gottmadingen aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Polizeikontrolle in der Zollstraße nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Fahrer wahr und sie führten daraufhin einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2 Promille worauf die Polizisten den Führerschein beschlagnahmten.

