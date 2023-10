Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Neufra) Einbruch in Firma - Polizei bittet um Hinweise (29.10.2023)

Rottweil (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 14.30 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einem Firmengebäude in der Stuttgarter Straße gekommen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines Rolltors ein und verschafften sich dadurch Zugang in das Gebäude. Hier entwendeten die Diebe rund 60 kg circa 1 x 1 cm kleine Metallplättchen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Wer im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741 477-0 in Verbindung zu setzen.

