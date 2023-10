Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz (ots) - Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 16 und 21 Uhr in ein Firmengelände im Neuhäusleweg eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zum Gelände und drangen anschließend gewaltsam in den Innenraum eines Büros ein, welches sie durchwühlten. Personen, die Verdächtiges im Neuhäusleweg beobachtet haben, oder ...

