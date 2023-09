Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Rollerfahrerin streift Kind

Zeugen gesucht

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Sonntag (17. September 2023) gegen 16:15 Uhr ereignete sich auf dem Schaafsweg eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Ein 9-jähriges Mädchen war zu Fuß auf dem Geh- und Radweg in Richtung Römerstraße unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 35 von einem weißen Motoroller links überholt wurde. Nach Angaben des Mädchens wurde sie beim Überholen vom Roller am Arm touchiert und dabei leicht verletzt. Der Roller sei dann jedoch weitergefahren, ohne zu halten. Vermutlich saß eine weibliche Fahrerin auf dem Kleinkraftrad, da unter dem weißen Helm blondes, gelocktes Haar hervorschaute. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zu der Rollerfahrerin machen können, melden sich bitte bei der Polizei Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell