Kleve (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr, und Sonntag (17. September 2023), 01:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Scheibe eines Hyundai Tucson eingeschlagen, der auf einem Feld an der Kalkarer Straße geparkt war. Aus dem Wagen entwendeten sie Bargeld, einen Verbandskasten und Reifenflickzeug. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs) Rückfragen ...

