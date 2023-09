Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Firmenfahrzeug auf Pendlerparkplatz aufgebrochen

Issum (ots)

Am Montag (18. September 2023) zwischen 05:15 und 16:10 Uhr sind unbekannte Täter einen Fiat Ducato angegangen, der auf einem Pendlerparkplatz an der Weseler Straße abgestellt war. Sie entfernten eine sogenannte Bull-Lock Sicherung auf der Anhängerkupplung und brachen dann die hinteren Türen des Vans auf. Die Unbekannten entwendeten eine Vielzahl von Werkzeugen der Marke Hilti aus dem Fahrzeug. Danach flüchteten sie. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell