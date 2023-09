Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Bendorf - Verkehrsticker - Schulwegkontrollen im Bereich des Schulzentrums in Bendorf

Bendorf (ots)

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden im Bereich des Schulzentrums Bendorf im Lohweg Schulwegkontrollen durchgeführt. Sinn und Zweck dieser Kontrollen ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit. Zum einen sollen die Schülerinnen und Schüler sicher in die Schule gelangen, zum anderen aber auch der Verkehrsfluss gewährleistet werden. Hier trafen die unterschiedlichen Belange von Eltern und Polizei aufeinander. Für die Eltern ist ein "sicheres Ankommen" der Kinder in der Schule offenbar nur dann gegeben, wenn man diese auch unmittelbar vor dieser absetzt. Ob das Halten und Parken durch Verkehrszeichen untersagt ist, spielt offensichtlich nur eine untergeordnete, bis gar keine Rolle. Hier kamen folglich die Polizei und das Ordnungsamt ins Spiel, denn durch das zuvor beschriebene Verhalten einiger "Eltern-Taxis" kommt der Verkehr im Bereich der Karl-Fries-Straße/Lohweg allmorgendlich zum Erliegen, Busse können die Schule nicht anfahren bzw. stehen bei der Abfahrt im Stau. Nachdem Polizei und Ordnungsamt am Montag noch durch Erklären und mündlichen Verwarnungen versuchten die Einsicht bei den sich falsch verhaltenden Eltern zu erreichen, musste man am Dienstag leider feststellen, dass dies wohl nicht immer möglich ist, so dass einige Verstöße mit einem Verwarnungsgeld belegt werden mussten. Die Polizei Bendorf wird auch in den nächsten Wochen verstärkt zu Schulbeginn Kontrollen durchführen und weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass im Lohweg im Bereich des Schulkomplexes ein temporäres absolutes Park- und Halteverbot gilt und auch das Anhalten, um sein Kind aussteigen zu lassen, ein Verwarnungsgeld oder Bußgeld nach sich zieht. Ferner sollten sich die Eltern auch überlegen, ob die Kinder tatsächlich bis vor die Schule gefahren werden müssen oder ob der Nachwuchs nicht auch mal einige Meter bis zur Schule laufen kann. Denn jedes Fahrzeug, welches nicht bis vor die Schule fährt, stellt auch keine Gefahr für die zu Fuß gehenden Schulkinder dar.

