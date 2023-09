Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einkaufen mit 1,8 Promille

Emmelshausen/Boppard (ots)

Aufmerksamen Verkehrsteilnehmern ist es zu verdanken, dass am Freitag Nachmittag in Emmelshausen eine Trunkenheitsfahrt beendet wurde. Eine Autofahrerin bemerkte einen vor ihr fahrenden Pkw der in Schlangenlinien geführt wurde und folgte dem Fahrzeug bis auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Zeitgleich informierte die Zeugin die Polizei in Boppard. Nachdem die Fahrerin im Einkaufsmarkt verschwand und kurz darauf erneut zu ihrem Fahrzeug wollte, begab sich die Mitteilerin zur augenscheinlich betrunkenen Person und nahm dieser in einem kurzen Gespräch, noch vor dem Eintreffen der Streife, den Fahrzeugschlüssel für den Pkw an sich. Nachdem wenig später die Streife vor Ort war, wurde die Fahrerin einem Alkoholtest unterzogen, welchem sie auch nachkam. Hierbei wurde ein Wert von mehr als 1,5 Promille ermittelt. Der Beschuldigten droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Führerschein wurde durch die Polizei eingezogen und eine Blutprobe entnommen.

Zeugen der Trunkenheitsfahrt, die möglicherweise durch den Pkw geschädigt wurden werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Boppard in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell