Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der Polizei Lahnstein von Freitag, 01.09.2023 bis zum Sonntag 03.09.2023

Lahnstein (ots)

Kirmes in Niederlahnstein:

Am Berichtswochenende fand in Niederlahnstein die bekannte "Lehner Kirmes" statt. Durch die Polizei kann gesagt werden, dass diese erfreulicherweise friedlich verlief und es zu keinen relevanten Vorkommnissen in Bezug mit der Kirmes kam.

Verkehrsunfälle:

Am Wochenende ereigneten sich vier Verkehrsunfälle. Bei allen vier Verkehrsunfällen wurde glücklicherweise niemand verletzt und es kam lediglich zu Blechschäden. Die Beamten der Polizei in Lahnstein mussten jedoch die umliegenden Polizeiinspektionen am Wochenende bei mehreren schweren Unfällen im Rhein-Lahn-Kreis unterstützen.

Körperverletzung in Oberlahnstein:

Am Freitag den 01.09.2023 kam es nach 17:00 Uhr zu einem Angriff von mehreren Personen gegen einen 36-jährigen Lahnsteiner, der zusammen mit seinem Sohn in einem Eiscafé saß. Der 36-jährige konnte den Angriff abwehren. Er wurde nur leicht verletzt. Andere Personen konnten die Kontrahenten dann trennen bzw. die herbeigerufene Polizei konnte Schlimmeres verhindern. Der Hintergrund des Angriffs ist unklar und Umstand weitergehender Ermittlungen der Polizei Lahnstein.

