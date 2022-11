Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Erneuter Einbruch in Gaststätte in der Hans-Thoma-Straße

Konstanz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es erneut zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Hans-Thoma-Straße gekommen. Ein unbekannter Täter drang in das Lokal ein und brach dort die Spielautomaten auf. Die Höhe des Diebesguts und des verursachten Sachschadens sind noch nicht bekannt. Zeugen, die in der Nacht auf Samstag Verdächtiges im Bereich der Gaststätte beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

