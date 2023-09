POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht zwischen Höhr-Grenzhausen und Vallendar

Andernach (ots) - Andernach, Stadtgebiet Am späten Abend des 31.08.2023 teilte eine aufmerksame Anwohnerin der Polizei mit, dass sich ein Mann mit Bolzenschneider an einem Fahrrad zu schaffen machte. Dieser schnitt das Schloss des hochwertigen E-Bikes durch und entwendete das Fahrrad. Die Frau folgte dem Täter unerkannt und lotste so die Streifenwagen zum flüchtenden Täter. Dieser konnte dann durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Das E-Bike konnte dem Besitzer ...

mehr