Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verfolgungsfahrt mit hoher Geschwindigkeit- Zeuge gesucht

Andernach (ots)

In der Nacht vom 31.08.2023 auf den 01.09.2023 kam es zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Auf der K47 in Höhe Andernach Süd wurden der Funkstreifenwagen und das davor befindliche Fahrzeug durch einen unbeleuchteten schwarzen 3er BMW mit extrem hoher Geschwindigkeit, bei erlaubten 70km/h und Überholverbot, überholt. Sofort wurde das Blaulicht eingeschaltet und die Verfolgung aufgenommen. Erst zu Beginn der Ortslage Andernach, an der Ampelanlage, konnte der Streifenwagen aufschließen und den BMW einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft vorgetragen. Diese ordnete die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis und die Sicherstellung des Führerscheins des Rasers an. Vor dem Streifenwagen befand sich zum Zeitpunkt des Überholvorganges durch den BMW ein weißer Kleinwagen mit Neuwieder Kennzeichen. Der Fahrzeugführer wird als Zeuge gesucht.

