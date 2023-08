Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brandlegung an Kirchengebäude

Mühlhausen (ots)

In den Abendstunden des Donnerstags entfachte ein Mann mittels Brandbeschleuniger ein Feuer an der Divi-Blasii-Kirche am Untermarkt. Zeugen informierten die Polizei und folgten dem Täter, um die Beamten auf den Brandstifter hinzuweisen. Der 58-jährige Täter konnte wenig später durch die präzisen Zeugenhinweise gestellt und vorläufig festgenommen werden. An dem Kirchengebäude entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Feuerwehr musste zudem prüfen, ob die brennbare Flüssigkeit in das Erdreich eingedrungen war. Gegenwärtig laufen strafprozessuale Maßnahmen in Absprache der Polizei und Staatsanwaltschaft, die über die weitere Verfahrensweise mit dem Täter entscheiden. Das Motiv der Tat ist noch unklar.

