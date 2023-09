Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht

Hinweise auf einen Bus

Bendorf (ots)

Am Samstag den 02.09.2023 kommt es in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Unteren Vallendarer Straße in Bendorf. Hier wurde ein geparkter PKW großflächig an der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Unfallspuren und ein Hinweis durch einen Zeugen ergeben einen Hinweis auf einen Bus, möglicherweise Linienbus.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bendorf zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell