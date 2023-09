Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizei Bendorf für das Wochenende 01.09.23- 03.09.2023

Bendorf (ots)

Körperverletzung

Am Freitag Abend kurz nach 21 Uhr ging die Meldung ein, dass es zu einer Körperverletzung zwischen einem Ehepaar in Bendorf in der Remystraße gekommen sei. Hier ist der getrennt lebende Ehemann zu der noch Ehefrau nach Hause gekommen und bat um Einlass. Als dies dem stark alkoholisierten 42 Jährigen verwehrt wurde, schlug dieser auf seine Frau ein und verletzte sie. Die Polizei, welche durch eine Nachbarin verständigt wurde, erstattet hier eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und verweist den Mann der Wohnung. In diesem Zusammenhang wurde der Beschuldigte auch gegenüber der eingesetzten Beamten aggressiv und laut. Dies hat zur Folge, dass der Mann gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste.

Hilflose betrunkene Person

Am Samstag Morgen kurz vor 5 Uhr bitte der Rettungsleitstelle um Unterstützung durch die Polizei bei der Behandlung eines 51 jährigen betrunkenen Mann. Dieser liege auf dem Boden in der Rudolf-Gelhard-Straße in Bendorf und schlägt die eingesetzten Rettungskräfte. Auch nach dem Eintreffen der Polizei beruhigt der völlig neben sich stehende Mann sich nicht und musste unter Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus verbracht werden.

Trickdiebstahl

Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bendorf klopfte am Samstag eine männliche unbekannte Person an die Fahrzeugscheibe der Geschädigten. Hier fragte er nun die 71 jährige Dame, ob sie ihm ein 2 Euro Stück für einen Einkaufswagen wechseln könne. Die Dame bejahte dies und holte ihre Geldbörse heraus. Sie kramte kurz darin und wechselte dem Mann die 2 Euro. Im Nachgang stellte die Frau nun fest, dass der unbekannte Mann ihr 200 Euro aus der Geldbörse entwendete.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell