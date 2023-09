Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Verkehrsunfall

21-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montagmittag (18. September 2023) gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Heronger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein junger Motorradfahrer schwer verletzte. Der 21-Jährige aus Kerken war mit seiner Kawasaki-Maschine in Richtung Kerken unterwegs, als er kurz vor der Einmündung zur Straße An der Eyller Schanz die Kontrolle über sein Kraftrad verlor und stürzte. Der junge Mann schlitterte mit seinem Motorrad noch etwa 80 Meter weit und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Aufgrund der weitläufigen Unfallstelle erschien das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve vor Ort und setzte eine Drohne ein. Kräfte der Feuerwehr säuberten die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Die Heronger Straße musste wegen der Maßnahmen zwischenzeitig gesperrt werden. (cs)

