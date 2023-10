POL-KN: Fahrradfahrendes Kind angefahren (30.10.2023)

Epfendorf (ots) - Ein unbekannter Dieb ist am Montag im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in Epfendorf eingebrochen. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und stieg in das Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen, wobei ihm Schmuck sowie Bargeld in die Hände fiel. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen ...

