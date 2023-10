Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf-Harthausen

Kreis Rottweil) Dieb steigt in Wohnhaus ein (30.10.2023)

Epfendorf (ots)

Ein unbekannter Dieb ist am Montag im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 21 Uhr in ein Wohnhaus in Epfendorf eingebrochen. Der Täter hebelte eine Terrassentür auf und stieg in das Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen, wobei ihm Schmuck sowie Bargeld in die Hände fiel. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf einen niederen vierstelligen Betrag. Die Polizei Oberndorf ermittelt wegen eines schweren Einbruchdiebstahls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Landkreis Rottweil stehen die Berater unter der Telefonnummer 0741 477-0 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell