POL-KN: (VS-Villingen) AMG Mercedes kracht gegen Straßenlaterne (31.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall auf der Vockenhauser Straße verursacht hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr. Ein 37-Jähriger fuhr von der Karlsruher Straße kommend auf die Vockenhauser Straße auf. Dort prallte er gegen eine Straßenlaterne und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Als sich eine Polizeistreife der Unfallstelle näherte, flüchtete der Fahrer zu Fuß, kehrte dann jedoch wenige Minuten später an den Unfallort zurück. Hier stellte sich heraus, dass der 37-Jährige knapp 1,5 Promille Alkohol im Blut hatte und keinen Führerschein besaß. Das zog eine Blutprobe und nachfolgende Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis nach sich.

