Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) VW Passat verursacht schweren Unfall

Fahrer flüchtet, die Polizei sucht Zeugen (30.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall mit zwei Verletzten verursacht hat ein unbekannter Autofahrer am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 33. Der Fahrer eines älteren, dunkelblauen VW Passat bog Höhe der Anschlussstelle Villingen-Süd auf die B 33, und stieß dort mit einem aus Richtung Bad Dürrheim kommenden Ford Mondeo eines 56-jährigen zusammen. Dabei erlitten der Fahrer des Ford und seine 52-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Passat des Unfallverursachers schleuderte über die B 33 und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Von dort flüchtete der Fahrer mit dem schwer beschädigten Auto zunächst über einen Grünstreifen bis zu einer Unterführung der Bundesstraße und von dort aus weiter in unbekannte Richtung. Um die Verletzten und den angerichteten Schaden in Höhe von 5.000 Euro kümmerte er sich nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen oder seinen stark beschädigten VW Passat der Baureihe 3B geben können. Hinweise erbittet sie unter der Telefonnummer 07721 601-0.

