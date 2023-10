Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto kommt von der Straße ab (30.10.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Am Montag gegen 19 Uhr hat eine Autofahrerin auf der Scheffelstraße einen Unfall verursacht. Eine 68-jährige Opel Astra Fahrerin kam nach rechts von der Straße ab, überfuhr einen Metallpfosten auf dem Grünstreifen und prallte gegen einen Baum, den sie dabei mitsamt Wurzeln ausriss. Am Auto der Unfallverursacherin entstand Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, die Frau blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell