Zimmern ob Rottweil (ots) - Einen heftigen Auffahrunfall gegeben hat es am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 462 Höhe der Abzweigung nach Zimmern. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Audi A 5 Cabriolet in Richtung Autobahnzubringer A 81. An einer auf "Rot" stehenden Ampel an der Abzweigung nach Zimmern hielt er an, ebenso ein hinter ihm fahrender ...

mehr