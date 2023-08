Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Nach Beteiligung an einem Unfall fährt 41-jährige Autofahrerin einfach weiter

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine 41-jährige Fahrerin eines Skodas ist trotz Beteiligung an einem Unfall, der sich am Mittwochabend an der Einmündung der Königsberger Straße auf die Friedrichstraße ereignet hat, einfach davongefahren. Gegen 20.30 Uhr fuhr eine 48-jährige Frau mit einem Opel Corsa auf der Friedrichstraße in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung der Königsberger Straße missachtete die Opel-Fahrer die Vorfahrt eines Skodas, dessen 41-jährige Fahrerin sich von rechts auf der Königsberger Straße der Einmündung näherte. Zwischen beiden Autos kam es zur Kollision und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von je 3000 Euro. Ohne sich weiter um die Beteiligung an dem Unfall zu kümmern, fuhr die 41-Jährige mit dem Skoda davon, konnte dann aber von der eingesetzten Polizeistreife ermittelt werden. Nun müssen sich beide Frauen für den Unfall verantworten, die Opel-Fahrerin wegen Missachtung der Vorfahrt und die Skoda-Fahrerin in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

