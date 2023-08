Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Alkoholisierter Autofahrer prallt gegen Grundstückseinfriedung und flüchtet

Blumberg-Riedöschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Ein 74-jähriger Fahrer eines Ford Kuga ist am Mittwochabend, kurz nach 21.30 Uhr, beim Abbiegen von der Geltengasse auf die Schächergasse gegen eine Grundstückseinfriedung gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an der Einfriedung und seinem Wagen in Höhe von knapp 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Mann davon. Allerdings hatte ein Anwohner den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des flüchtenden Wagens der verständigten Polizei mitgeteilt. Parallel zur Unfallaufnahme konnte der Fahrer des Kugas und der beschädigte Wagen von einer zweiten Streife an der Wohnanschrift angetroffen und überprüft werden. Ein Alkoholtest bei dem 74-Jährigen ergab über 1,2 Promille. Neben der Abgabe einer Blutprobe und des Führerscheines wird sich der Mann nun in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt, den verursachten Unfall und das unerlaubte Entfernen von der Unfallstelle verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell