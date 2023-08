Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brand einer ehemaligen Jugendherberge (30.08.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein Gebäudebrand hat am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr Feuerwehr, Polizei und Sanitäter in die St. Georgener Straße auf den Plan gerufen. In einem vierstöckigen Gebäude, das früher als Jugendherberge diente, brach ein Brand aus. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Dachstuhl des leerstehenden Gebäudes lichterloh. Die mit 44 Personen angerückten Helfer der Feuerwehr konnten den Brand löschen, am Gebäude entstand dennoch Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro. Die Polizei Villingen ermittelt in Richtung einer Brandstiftung, da das Gebäude nicht mehr am Stromnetz hing und somit eine technische Ursache weitestgehend auszuschließen ist. Auch gab es zum Brandzeitpunkt kein Unwetter mit Blitzschlag über Villingen.

