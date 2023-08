Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Geparktes Auto angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend, 22 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11 Uhr, ist ein Unbekannter auf der Marienstraße in der Nähe zur Einmündung Königstraße gegen einen dort am Fahrbahnrand geparkten VW Passat gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro an der Fahrerseite des Passats zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Rottweil, Tel.: 0741 477-0, entgegen.

