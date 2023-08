Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht in Außenstelle des Landratsamtes ein, entwendet Audi A3 und begeht anschließend eine Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise (25./28.08.2023)

Radolfzell (ots)

Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Montagmorgen ist ein unbekannter Täter in die Büroräume des Landratsamtes in der Otto-Blesch-Straße eingebrochen, hat von dort einen Autoschlüssel samt Wagen entwendet und anschließend eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte verschaffte sich über das Wochenende gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Außenstelle des Landratsamtes/Veterinäramtes. In einem der Büros entwendete er den Schlüssel eines Dienstautos.

Danach fuhr der Einbrecher mit dem Audi A3 auf dem geschotterten Weg "Im Säckle" in Güttingen in Richtung Schützenhaus. Dabei kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß von der Unfallstelle. An Auto und Baum entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.000 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Veterinäramtes oder der Straße "Im Säckle" beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Einbrechers und Autodiebes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell