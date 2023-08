Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen und RW-Göllsdorf) In der Nacht auf Mittwoch entwenden Unbekannte je einen Zigarettenautomaten in Deißlingen und Rottweil-Göllsdorf - Polizei bittet um Hinweise

Deißlingen und RW-Göllsdorf, Lkr. Rottweil (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter je einen Zigarettenautomaten in Deißlingen und in Rottweil-Göllsdorf von einer Wand gerissen und entwendet.

Gegen 03.40 Uhr in den frühen Morgenstunden des Mittwochs hebelten die Täter vermutlich mit einem Brecheisen in Deißlingen einen gefüllten Zigarettenautomaten von der Wand eines Gebäudes in der Friedrichstraße, in unmittelbarer Nähe der Abzweigung zur Schulstraße. Ein Anwohner hörte den Lärm und schaute nach. Hierbei sah der Anwohner zwei Männer, die den gerade von der Wand gerissenen Zigarettenautomaten in einen weißen Kleintransporter luden und dann auf der Friedrichstraße in Richtung Ortsausgang davonfuhren. Zwar konnte sich der Zeuge das Kennzeichen des Transporters merken und der verständigten Polizei mitteilen, jedoch stellte sich schnell heraus, dass die Kennzeichen am Mittwoch vor einer Woche von einem anderen Fahrzeug auf einem Firmenparkplatz in Zimmern ob Rottweil entwendet worden waren. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem geflüchteten Transporter verlief negativ.

Ebenfalls in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch demontierte vermutlich dieselben Täter wie in Deißlingen mit brachialer Gewalt einen Zigarettenautomaten von der Wand eines Gebäudes in der Württemberger Straße in Rottweil-Göllsdorf und entwendeten diesen. Die beiden entwendeten Automaten haben einen Gesamtwert von über 5000 Euro.

Die Polizei Rottweil hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im beschriebenen Bereich in Deißlingen oder auch in Göllsdorf entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel.: 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

