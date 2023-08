Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall am Kreisverkehr Aesculap-Platz fordert 10000 Euro Schaden

Tuttlingen (ots)

Rund 10000 Euro Blechschaden hat ein Unfall gefordert, der am frühen Dienstagabend am Kreisverkehr Aesculap-Platz passiert ist. Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem Volvo vom Kreuzstraßentunnel kommend auf dem linken Fahrstreifen der Möhringer Straße in den Kreisverkehr am Aesculap-Platz ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Opel Astra, dessen 25-jährige Fahrerin bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden.

