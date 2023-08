Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Hutneck, Lkr. Rottweil) Paketzusteller versucht ins Rollen geratenen Kleintransporter zu stoppen - eine Person leicht verletzt

Schramberg-Sulgen, Hutneck, Lkr. Rottweil (ots)

Beim Versuch, einen ins Rollen geratenen Kleintransporter zu stoppen, hat sich ein Paketzusteller am späten Dienstagnachmittag in der Straße "Hutneck" im gleichnamigen Weiler leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 16.25 Uhr wollte der 24-jährige Paketzusteller in Hutneck Pakete zustellen und stellte hierzu den benutzten Citroen Jumper ab, allerdings ohne die Handbremse zu betätigen. Nach dem Verlassen des Kleintransporters zum Öffnen der Seitentür an der Beifahrerseite setzte sich der Citroen plötzlich selbständig in Bewegung und rollte langsam rückwärts in Richtung einer Gebäudefassade. Beim Versuch, den Kleintransporter über die Beifahrerseite zu stoppen, wurde der Mann zwischen Fahrzeug und Gebäudefassade eingeklemmt und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zudem wurde das Fahrzeug, die Fassade und eine Dachrinne beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 6000 Euro. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 24-Jährigen zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Rottweil. Das Paketzustell-Unternehmen kümmerte sich um das Fahrzeug und die Auslieferung der noch darin befindlichen Pakete.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell