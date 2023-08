LPI-GTH: Einbruch in Gleisbaufirma - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Gestern Nachmittag kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Weimarer Straße. Ein 70 Jahre alter Radfahrer befuhr einen Radweg aus Richtung Gleichenstraße. Die 60-jährige Fahrerin eines Hyundai wollte zu diesem Zeitpunkt von der Hans-C-Wirz-Straße in Richtung Weimarer Straße und übersah offenbar den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch er leicht verletzt wurde. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha ...

