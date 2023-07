Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Mittelstraße

Verkehrsunfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 14.07.2023, in der Zeit von 15.55 Uhr bis 16.10 Uhr, den auf einem Parkplatz auf der Mittelstraße in Coesfeld geparkten grauweißen Audi einer 22-jährigen Coesfelderin und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 025141-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell