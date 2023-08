LPI-GTH: Radfahrer leicht verletzt

Amt Creuzburg (Wartburgkreis) (ots) - Ein Bleiglasfenster einer Kirche in der Eisenacher Straße in Creuzburg beschädigten ein oder mehrere Unbekannte. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Tat ereignete sich am 22. August, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 18.00 Uhr. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0220353) zu melden. (jd) ...

