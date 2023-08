POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 17.08.2023.

Wolfenbüttel (ots) - Diebstahl von 200 Litern Kraftstoff Sickte, Wilhelmshöhe, 14.08.2023 - 15.08.2023 Derzeit Unbekannte haben in der Nacht vom 14.08.2023 auf den 15.08.2023 aus einem in Sickte abgeparkten LKW ca. 200 Liter Kraftstoff entwendet. Der LKW war in der Straße Wilhelmshöhe geparkt. Zeugenhinweise ...

mehr